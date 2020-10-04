Имавов победил Уильямса в главном бою турнира UFC

В ночь 3 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 4. В рамках предварительного карда уроженец Дагестана с французским паспортом Нассурдин Имавов встретился с американцем Джорданом Уильямсом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Нассурдина Имавова единогласным решением судей. Таким образом, Имавов одержал девятую победу подряд. Также на его счету одно поражение.

В главном событии вечера бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Холли Холм (13-5-0) сразится с мексиканской спортсменкой Ирен Алданой (12-5-0), которая идёт на серии из двух побед. В соглавном событии сойдутся Йорган де Кастро и Карлос Фелипе. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.