Де Кастро уступил Фелипе единогласным решением в соглавном бою турнира UFC Fight Island 4
В соглавном бою турнира UFC Fight Island 4 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в тяжёлой весовой категории сошлись 33-летний представитель Кабо-Верде Йорган Де Кастро и 25-летний бразилец Карлос Фелипе.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Карлоса Фелипе единогласным решением – 30:27, 30:27, 29:28. По статистике преимущество по значимым ударам на стороне представителя Бразилии – 78 (из 177) на 48 (из 100). При этом ни одному из бойцов не удалось провести ни одной удачной попытки тейкдауна.
В главном событии вечера бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Холли Холм (13-5-0) сразится с мексиканской спортсменкой Ирен Алданой (12-5-0), которая идёт на серии из двух побед.
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