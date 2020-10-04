Де Кастро уступил Фелипе единогласным решением в соглавном бою турнира UFC Fight Island 4

В соглавном бою турнира UFC Fight Island 4 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в тяжёлой весовой категории сошлись 33-летний представитель Кабо-Верде Йорган Де Кастро и 25-летний бразилец Карлос Фелипе.



Бой продлился все три раунда и завершился победой Карлоса Фелипе единогласным решением – 30:27, 30:27, 29:28. По статистике преимущество по значимым ударам на стороне представителя Бразилии – 78 (из 177) на 48 (из 100). При этом ни одному из бойцов не удалось провести ни одной удачной попытки тейкдауна.



В главном событии вечера бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Холли Холм (13-5-0) сразится с мексиканской спортсменкой Ирен Алданой (12-5-0), которая идёт на серии из двух побед.