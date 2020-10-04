Холм выиграла единогласным решением у Алданы в главном бою турнира UFC Fight Island 4

В главном бою турнира UFC Fight Island 4 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в женском легчайшем весе сошлись бывшая чемпионка организации 38-летняя американка Холли Холм и 32-летняя представительница Мексики Ирен Алдана.

Единогласным решением судей победу в бою одержала экс-чемпионка UFC Холли Холм – 50:44, 50:45, 50:45. По статистике, представительница США полностью превзошла оппонентку 154 на 69 по количеству успешных значимых ударов и 5-0 по проведённым тейкдаунам.

Видео лучших моментов боя Холли Холм и Ирен Алданы доступно на «Чемпионате».

Теперь на счету Холли Холм 14 побед и 5 поражений в карьере MMA. У её соперницы это 6-е поражение в карьере при 12 выигранных поединках.

Напомним, в соглавном бою турнира в тяжёлой весовой категории 33-летний представитель Кабо-Верде Йорган Де Кастро единогласным решением судей уступил 25-летнему бразильцу Карлосу Фелипе.