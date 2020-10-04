Де Рандами получила бонус за выступление вечера на турнире UFC Fight Island 4

36-летняя спортсменка из Нидерландов Жермейн де Рандами заработала вторую награду «Выступление ночи», досрочно завершив поединок с 31-летней американкой Джуллианной Пенья на турнире UFC Fight Island 4 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом информирует MMA Fighting.
Де Рандами одержала первую победу сабмишном в UFC в третьем раунде боя с Пенья и тем самым заработала дополнительно $ 50 тыс.
Кроме вышеупомянутой спортсменки награду «Выступление ночи» получили Кайлер Филлипс, Душко Тодорович и Луиджи Вендрамини, также заработав $ 50 тыс. за победы нокаутом на этом мероприятии.
Видео лучших моментов боя Луиджи Вендрамини с Джессином Айяри доступно на «Чемпионате».
Напомним, в главном бою турнира UFC Fight Island 4 в женском легчайшем весе бывшая чемпионка организации 38-летняя американка Холли Холм единогласным решением судей победила представительницу Мексики Ирен Алдану, а в соглавном бою Йорган Де Кастро уступил бразильцу Карлосу Фелипе.
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