Бивол заявил, что готов провести титульный бой с Буатси
Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол заявил, что готов провести защиту титула в Великобритании в поединке с Джошуа Буатси. Британец за карьеру одержал 13 побед и не потерпел ни одного поражения. Сегодня, 4 октября, Буатси проведёт бой с Марко Каличом.
«Буатси — хороший боец. Если такой поединок будет интересен фанатам, я открыт. Готов драться с любым. Поставлю ли на кон свой пояс? Почему нет», – цитирует Бивола Sky Sports.
В свою очередь Вадим Корнилов, агент россиянина, подтвердил, что Биволу был бы интересен бой с Буатси. По словам агента, сейчас идёт подготовительная работа, связанная с организацией следующего боя. Предполагается, что Бивол выйдет на ринг в конце 2020 года.
Ковалёв и Бивол могут провести бои в России
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