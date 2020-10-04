Бивол заявил, что готов провести титульный бой с Буатси

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол заявил, что готов провести защиту титула в Великобритании в поединке с Джошуа Буатси. Британец за карьеру одержал 13 побед и не потерпел ни одного поражения. Сегодня, 4 октября, Буатси проведёт бой с Марко Каличом.

«Буатси — хороший боец. Если такой поединок будет интересен фанатам, я открыт. Готов драться с любым. Поставлю ли на кон свой пояс? Почему нет», – цитирует Бивола Sky Sports.

В свою очередь Вадим Корнилов, агент россиянина, подтвердил, что Биволу был бы интересен бой с Буатси. По словам агента, сейчас идёт подготовительная работа, связанная с организацией следующего боя. Предполагается, что Бивол выйдет на ринг в конце 2020 года.