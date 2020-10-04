Зубайра Тухугов принёс извинения фанатам и UFC за проваленное взвешивание

Российский боец ММА Зубайра Тухугов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он принёс извинения болельщикам и промоушену UFC, что не смог уложиться в нужный вес перед боем с канадцем Хакимом Даводу.

Соперники провели бой на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок проходил в промежуточном весе. Победу раздельным решением судей одержал Даводу.

«Во время сгонки веса перед боем что-то пошло не так. Не смог уложиться в лимит моей весовой категории. Этому нет оправданий, это непрофессионально с моей стороны. Хочу извиниться перед UFC и всеми фанатами. Сделаю всё возможное, чтобы подобное не повторилось», — написал Тухугов.

Ранее россиянин заявил, что неправильно оценил ситуацию во время боя. В третьем раунде Тухугов уклонялся от клинчей, посчитав, что лидирует.