Зубайра Тухугов принёс извинения фанатам и UFC за проваленное взвешивание

Российский боец ММА Зубайра Тухугов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он принёс извинения болельщикам и промоушену UFC, что не смог уложиться в нужный вес перед боем с канадцем Хакимом Даводу.
Соперники провели бой на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок проходил в промежуточном весе. Победу раздельным решением судей одержал Даводу.
«Во время сгонки веса перед боем что-то пошло не так. Не смог уложиться в лимит моей весовой категории. Этому нет оправданий, это непрофессионально с моей стороны. Хочу извиниться перед UFC и всеми фанатами. Сделаю всё возможное, чтобы подобное не повторилось», — написал Тухугов.
Ранее россиянин заявил, что неправильно оценил ситуацию во время боя. В третьем раунде Тухугов уклонялся от клинчей, посчитав, что лидирует.
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