Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Зубайра Тухугов принёс извинения фанатам и UFC за проваленное взвешивание

Зубайра Тухугов принёс извинения фанатам и UFC за проваленное взвешивание
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Зубайра Тухугов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он принёс извинения болельщикам и промоушену UFC, что не смог уложиться в нужный вес перед боем с канадцем Хакимом Даводу.

Соперники провели бой на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок проходил в промежуточном весе. Победу раздельным решением судей одержал Даводу.

«Во время сгонки веса перед боем что-то пошло не так. Не смог уложиться в лимит моей весовой категории. Этому нет оправданий, это непрофессионально с моей стороны. Хочу извиниться перед UFC и всеми фанатами. Сделаю всё возможное, чтобы подобное не повторилось», — написал Тухугов.

Ранее россиянин заявил, что неправильно оценил ситуацию во время боя. В третьем раунде Тухугов уклонялся от клинчей, посчитав, что лидирует.

Тухугов: был уверен, что выиграл первые два раунда с Даводу, решил не рисковать в третьем
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020