«Связь, наполненную любовью и лояльностью, не разорвать». Тренер выложил фото с Хабибом
Хавьер Мендес, тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Специалист выложил фото вместе с Хабибом.
«Связь, наполненную любовью и лояльностью, невозможно разорвать», — написал Мендес в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме" Мендеса.
Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в лёгком весе. Россиянин 24 октября проведёт защиту титула. Соперником Нурмагомедова станет американский боец Джастин Гэтжи. Поединок будет проходить на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Хабиб не потерпел ни одного поражения в карьере. Россиянин проведёт 29-й бой. Ранее Нурмагомедов говорил, что может завершить карьеру после 30-го поединка в карьере.
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