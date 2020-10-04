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«Связь, наполненную любовью и лояльностью, не разорвать». Тренер выложил фото с Хабибом

«Связь, наполненную любовью и лояльностью, не разорвать». Тренер выложил фото с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0

Хавьер Мендес, тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Специалист выложил фото вместе с Хабибом.

«Связь, наполненную любовью и лояльностью, невозможно разорвать», — написал Мендес в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме" Мендеса.

Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в лёгком весе. Россиянин 24 октября проведёт защиту титула. Соперником Нурмагомедова станет американский боец Джастин Гэтжи. Поединок будет проходить на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Хабиб не потерпел ни одного поражения в карьере. Россиянин проведёт 29-й бой. Ранее Нурмагомедов говорил, что может завершить карьеру после 30-го поединка в карьере.

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