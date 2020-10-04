Гэтжи: для меня важно показать Хабибу, что я превосхожу его

Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи заявил, что в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым хочет доказать своему сопернику своё превосходство. Гэтжи и Хабиб встретятся в октагоне 24 октября на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«Моя уверенность в себе, наверное, является сейчас моим главным преимуществом. Конечно, в сочетании с моей мощью и тренерах, с которыми я работаю. Это очень опасная комбинация.

Я не забочусь о том, выиграю я или проиграю. До тех пор, пока я доставляю удовольствие своей семье, горжусь своим выступлением, всё остальное неважно.

Для меня очень важно не уходить в партер. Я не планирую бороться с Хабибом, не думаю, что смогу его в этом произойти.

Я хочу побить его, чтобы он сдался или чтобы бой был завершён досрочно. Для меня важно показать Хабибу, что я превосхожу его», — цитирует Гэтжи MMA Fighting.