Осуждённый за кокаин боксёр Кушиташвили отобрался на чемпионат России

Бывший боксёр сборной России, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили, получивший недавно условный срок за хранение наркотиков и нападение на представителя Росгвардии, стал победителем чемпионата Центрального федерального округа по боксу среди мужчин в весовой категории до 91 кг, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Этот турнир являлся отборочным на чемпионат России, который пройдет в Оренбурге с 27 ноября по 6 декабря. Участие на главном турнире страны обеспечили себе по два лучших боксера в каждой из десяти весовых категорий.
Инцидент с участием спортсмена произошёл в ночь на 1 февраля на восьмом этаже одного из домов в Москве. Туда Кушиташвили с товарищем Овиком Оганнисяном пришли забрать закладку с наркотиком. Они попытались скрыться от сотрудников Росгвардии. При задержании Кушиташвили сломал нос одному из росгвардейцев. При досмотре у него обнаружили 0,61 грамма кокаина. Оганнисян остался в статусе свидетеля.
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