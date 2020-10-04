Албасханов эффектно нокаутировал Шапошникова на турнире АCA 112. Видео

В эти минуты в Грозном проходит турнир по смешанным единоборствам АСА 112. В предварительном карде соревнований Расул Албасханов эффектным нокаутом победил Алексея Шапошникова.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Трансляцию турнира можно посмотреть на сайте ACA.
Результаты АСА 112:
Дэниель Де Альмейда (Бразилия) — Абдул-Рахман Дудаев (Россия)
Абубакар Вагаев (Россия) — Ясубей Эномото (Швейцария)
Родриго Прайа (Бразилия) — Магомед Бибулатов (Россия)
Алексей Полпудников (Россия) — Салман Жамалдаев (Россия) — победа Жамалдаева решением судей
Беслан Ушуков (Россия) — Устармагомед Гаджидаудов (Россия) — победа Гаджидаудова решением судей
Диего Брандао (Бразилия) — Джихад Юнусов (Россия) — победа Юнусова решением судей
Арби Агуев (Россия) — Станислав Власенко (Россия) — победа Власенко техническим нокаутом в первом раунде
Азамат Пшуков (Россия) — Имран Букуев (Россия) — победа Пушкова приёмом во втором раунде
Алексей Шапошников (Россия) — Расул Албасханов (Россия) — победа Албасханова нокаутом в первом раунде
Егор Голубцов (Россия) — Висхан Магомадов (Россия) — победа Магомадова решением судей.
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