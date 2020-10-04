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Жубилео нокаутировал Дудаева и защитил титул чемпиона АCA

Жубилео нокаутировал Дудаева и защитил титул чемпиона АCA
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Бразильский боец ММА Дэниель Де Альмейда защитил титул чемпиона организации в легчайшем весе. Бразилец по прозвищу Жубилео победил российского бойца Абдул-Рахмана Дудаева. Поединок закончился в первом раунде — бразилец нокаутировал российского спортсмена.

Результаты АСА 112:

Дэниель Де Альмейда (Бразилия) — Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — победа Де Альмейды нокаутом в третьем раунде
Абубакар Вагаев (Россия) — Ясубей Эномото (Швейцария) — победа Вагаева решением судей
Родриго Прайа (Бразилия) — Магомед Бибулатов (Россия) — победа Бибулатова нокаутом в первом раунде
Алексей Полпудников (Россия) — Салман Жамалдаев (Россия) — победа Жамалдаева решением судей
Беслан Ушуков (Россия) — Устармагомед Гаджидаудов (Россия) — победа Гаджидаудова решением судей
Диего Брандао (Бразилия) — Джихад Юнусов (Россия) — победа Юнусова решением судей
Арби Агуев (Россия) — Станислав Власенко (Россия) — победа Власенко техническим нокаутом в первом раунде
Азамат Пшуков (Россия) — Имран Букуев (Россия) — победа Пушкова приёмом во втором раунде
Алексей Шапошников (Россия) — Расул Албасханов (Россия) — победа Албасханова нокаутом в первом раунде
Егор Голубцов (Россия) — Висхан Магомадов (Россия) — победа Магомадова решением судей.

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