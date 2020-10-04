Жубилео нокаутировал Дудаева и защитил титул чемпиона АCA

Бразильский боец ММА Дэниель Де Альмейда защитил титул чемпиона организации в легчайшем весе. Бразилец по прозвищу Жубилео победил российского бойца Абдул-Рахмана Дудаева. Поединок закончился в первом раунде — бразилец нокаутировал российского спортсмена.

Результаты АСА 112:



Дэниель Де Альмейда (Бразилия) — Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — победа Де Альмейды нокаутом в третьем раунде

Абубакар Вагаев (Россия) — Ясубей Эномото (Швейцария) — победа Вагаева решением судей

Родриго Прайа (Бразилия) — Магомед Бибулатов (Россия) — победа Бибулатова нокаутом в первом раунде

Алексей Полпудников (Россия) — Салман Жамалдаев (Россия) — победа Жамалдаева решением судей

Беслан Ушуков (Россия) — Устармагомед Гаджидаудов (Россия) — победа Гаджидаудова решением судей

Диего Брандао (Бразилия) — Джихад Юнусов (Россия) — победа Юнусова решением судей

Арби Агуев (Россия) — Станислав Власенко (Россия) — победа Власенко техническим нокаутом в первом раунде

Азамат Пшуков (Россия) — Имран Букуев (Россия) — победа Пушкова приёмом во втором раунде

Алексей Шапошников (Россия) — Расул Албасханов (Россия) — победа Албасханова нокаутом в первом раунде

Егор Голубцов (Россия) — Висхан Магомадов (Россия) — победа Магомадова решением судей.