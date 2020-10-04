Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Юнусов: приехал из больницы, доказал Брандао. Поеду назад, мне надо дальше лечиться

Юнусов: приехал из больницы, доказал Брандао. Поеду назад, мне надо дальше лечиться
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец ММА Джихад Юнусов прокомментировал победу над бразильцем Диего Брандао на турнире АСА 112.

«Моё здоровье не позволяло мне дальше сгонять вес. Я когда в больнице восстанавливался, Брандао писал, что я сдался, испугался и так далее. Вот, вернулся из больницы, доказал ему, теперь мне надо вернуться в больницу и дальше лечиться. Удачи всем», — сказал Юнусов после боя.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» организации АСА.

Юнусов и Брандао провели первый поединок в 2019 году на турнире АСА 100. Победу решением судей одержал бразильский боец.

Ранее сообщалось, что Юнусов выбыл из турнира за два дня до боя-реванша по причине болезни. однако в последний момент Юнусов получил разрешение провести бой.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020