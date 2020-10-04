Юнусов: приехал из больницы, доказал Брандао. Поеду назад, мне надо дальше лечиться

Российский боец ММА Джихад Юнусов прокомментировал победу над бразильцем Диего Брандао на турнире АСА 112.



«Моё здоровье не позволяло мне дальше сгонять вес. Я когда в больнице восстанавливался, Брандао писал, что я сдался, испугался и так далее. Вот, вернулся из больницы, доказал ему, теперь мне надо вернуться в больницу и дальше лечиться. Удачи всем», — сказал Юнусов после боя.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» организации АСА.

Юнусов и Брандао провели первый поединок в 2019 году на турнире АСА 100. Победу решением судей одержал бразильский боец.



Ранее сообщалось, что Юнусов выбыл из турнира за два дня до боя-реванша по причине болезни. однако в последний момент Юнусов получил разрешение провести бой.