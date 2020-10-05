Хабиб Нурмагомедов: как вы думаете, что там за кадром нас так удивило?

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную в ходе подготовки к поединку с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

На фото Хабиб и его напарник Ислам Махачев, также выступающий в UFC, удивлённо смотрят на что-то.

«Как вы думаете, что там за кадром нас так удивило?» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

«Мой бросок в кольцо», — отписался в комментариях двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов, также боец MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.