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Хабиб Нурмагомедов: как вы думаете, что там за кадром нас так удивило?

Хабиб Нурмагомедов: как вы думаете, что там за кадром нас так удивило?
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную в ходе подготовки к поединку с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

На фото Хабиб и его напарник Ислам Махачев, также выступающий в UFC, удивлённо смотрят на что-то.

«Как вы думаете, что там за кадром нас так удивило?» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

«Мой бросок в кольцо», — отписался в комментариях двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов, также боец MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Гэтжи побывал в нокдауне в ходе подготовки к бою с Хабибом и заплатил за это $ 500
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