Хабиб Нурмагомедов: как вы думаете, что там за кадром нас так удивило?
Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную в ходе подготовки к поединку с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
На фото Хабиб и его напарник Ислам Махачев, также выступающий в UFC, удивлённо смотрят на что-то.
«Как вы думаете, что там за кадром нас так удивило?» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
«Мой бросок в кольцо», — отписался в комментариях двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов, также боец MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
Гэтжи побывал в нокдауне в ходе подготовки к бою с Хабибом и заплатил за это $ 500
- 5 октября 2020
-
11:02
-
10:21
-
09:42
-
09:00
-
00:47
- 4 октября 2020
-
23:59
-
22:56
-
21:55
-
20:11
-
19:51
-
18:52
-
17:36
-
15:53
-
14:32
-
13:44
-
12:53
-
11:53
-
10:22
-
10:04
-
08:59
-
08:27
-
07:36
-
04:40
-
04:16
-
03:07
-
00:15
- 3 октября 2020
-
22:19
-
20:11
-
19:16
-
18:39
-
18:16
-
16:30
-
15:55
-
14:59
-
13:49
Партнерский контент