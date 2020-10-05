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«Может, астероид упадёт на Землю?» Президент UFC — о возможном срыве боя Хабиб — Фергюсон

«Может, астероид упадёт на Землю?» Президент UFC — о возможном срыве боя Хабиб — Фергюсон
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от возможного поединка обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Ранее бой между россиянином и американцем срывался уже пять раз, в последний раз это произошло в марте 2020 года из-за коронавируса.

«Никогда не видел, чтобы бои срывались так часто, как в этом случае. Мне даже становится страшно, когда я думаю о возможности организовать их бой снова.

Что произойдёт на этот раз? Может, астероид упадет на Землю?» — цитирует Уайта Sports Illustrated.

Следующий бой Нурмагомедов проведёт 24 октября, его соперником станет временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.

В 2021 году Okko Спорт покажет бои с участием Рустама Хабилова. Боец перешёл в промоушен Bellator.

Конор больше не интересен. UFC делает шестой заход на бой Хабиба и Фергюсона
Дана Уайт сообщил, что самый ожидаемый в истории UFC бой всё ещё может состояться. Есть несколько условий.
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