«Хабиб залежит до смерти Гэтжи». Лиана Джоджуа дала прогноз на бой

Российская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, поделилась ожиданиями от титульного поединка с участием Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, Джоджуа выступит в андеркарде.

«Думаю, Хабиб, как и всегда в своих боях, залежит до смерти, изобьёт в партере своего соперника. Гэтжи не станет исключением, хотя он очень хороший боец. Но он не способен противостоять Хабибу, в стойке ещё есть шансы, но в борьбе у него шансов нет вообще.

Говорят, что у него хорошая борьба, но она у него не выносливая. А это очень важно в нашем спорте. В поздних раундах Хабиб выиграет досрочно», — сказала она в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Полностью интервью с Джоджуа читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.