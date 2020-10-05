«Республика цветёт под Вашим руководством!» Бетербиев поздравил Кадырова с днём рождения

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с днём рождения. Сегодня, 5 октября, Кадырову исполнилось 44 года.
«От всего сердца поздравляю моего дорогого брата, главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с днём рождения!
Уважаемый Рамзан Ахматович! Всю мою карьеру Вы поддерживаете меня. Мои победы – это и Ваши победы. А наша родная республика цветёт под Вашим мудрым руководством.
Ваша политическая дальновидность и преданность народу вызывает восхищение, и я безмерно горд тем, что у нас есть такой лидер! Желаю Вам здоровья и сил, чтобы воплотить в жизнь всё задуманное. Продолжайте и дальше успешно реализовывать дело, начатое Вашим отцом, первым президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым!» — написал Бетербиев в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Кадыровым.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артура Бетербиева.
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