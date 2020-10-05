Томпсон отказался от боя с Чимаевым в UFC

Американский боец смешанных единоборств Стивен Томпсон отказался выходить в октагон со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Напомним, Томпсон занимает пятое место в рейтинге бойцов полусреднего веса, Чимаев отсутствует в классификации.

«В настоящее время в этом нет для меня никакого смысла. Я занимаю пятое место в рейтинге — и буду драться с парнем, которого в этом рейтинге нет?

Понимаете, что я имею в виду? Я провёл кучу боёв, чтобы попасть туда, где я сейчас нахожусь. Многие другие бойцы также провели кучу боёв, чтобы подняться. Поэтому я не вижу ничего правильного в том, чтобы он всех обошёл», — цитирует Томпсона BJPenn.

Напомним, ранее Чимаев сообщил, что ему дали главный бой на одном из турниров UFC. При этом он не сказал, когда состоится поединок, и не назвал имени соперника, хотя и поблагодарил президента промоушена Дану Уайта за то, что тот сдержал слово. Вскоре после этого Уайт подтвердил, что бой Чимаева на следующем турнире UFC станет главным событием вечера. Функционер подтвердил также, что схватка будет пятираундовой, а соперником будет кто-то из топ-15.