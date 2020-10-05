Джоджуа объяснила, почему бойцы отказываются драться с Чимаевым

Российская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, рассказала, почему, по её мнению, бойцы не горят желанием сражаться с Хамзатом Чимаевым, который пришёл в промоушен летом 2020 года и уже успел одержать три победы в трёх боях.
«Тут несколько проблем. Во-первых, он очень быстро взлетел, это тёмная лошадка. Вторая причина – ему пытаются организовать бои очень быстро. А чтобы организовать бой с топом, нужно больше времени. Нельзя сказать топ-бойцу, что поединок через месяц, и он выскочит.
Конечно, Хамзат может выскочить за неделю, но топ-спортсменам нужна долгая и точечная подготовка к конкретному бойцу. Им нужно время. Ну и плюс все в шоке: пришёл какой-то парень, начал всех выбивать в одну калитку. Тем более Чимаев не входит в рейтинг, а многие не хотят драться с такими соперниками.
Если дать соперникам Хамзата три-четыре месяца, тогда некоторые согласятся. Пока они не соглашаются, можно дать Чимаеву каких-нибудь бойцов не из топа. Думаю, у Хамзата следующий бой действительно будет пятираундовым, просто не так быстро, как это обещают.
На бой из пяти раундов нужна другая подготовка. На три раунда идёт более интенсивная подготовка, а тут тренировочный процесс нужно будет растягивать. Людям необходимо время, чтобы себя подготовить к такому испытанию, тем более когда против тебя выходит хороший боец, который будет затаскивать в партер и хорошо дышать», — сказала она в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
- 5 октября 2020
-
14:00
-
13:30
-
13:01
-
12:42
-
12:20
-
11:42
-
11:02
-
10:21
-
09:42
-
09:00
-
00:47
- 4 октября 2020
-
23:59
-
22:56
-
21:55
-
20:11
-
19:51
-
18:52
-
17:36
-
15:53
-
14:32
-
13:44
-
12:53
-
11:53
-
10:22
-
10:04
-
08:59
-
08:27
-
07:36
-
04:40
-
04:16
-
03:07
-
00:15
- 3 октября 2020
-
22:19
-
20:11
-
19:16