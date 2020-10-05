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Хабиб Нурмагомедов посоветовал не надевать маски

Хабиб Нурмагомедов посоветовал не надевать маски
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов посоветовал подписчикам быть собой и не надевать маски.

«Иногда просто нужно быть собой, а ещё лучше, если вы вообще не будете надевать (в оригинале «одевать». — Прим. «Чемпионата») маски», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

32-летний Хабиб Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний поединок россиянин провёл в сентябре 2019 года, победив американца Дастина Порье. Он успешно применил удушающий приём в третьем раунде и защитил чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

Следующим соперником Нурмагомедова станет временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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