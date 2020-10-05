Дебютантка MMA победила редким приёмом «хруст скорпиона». Видео
В минувшие выходные в Милане (Италия) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 247. В одном из поединков бойцовского вечера сошлись представительница Словакии Моника Чочликова и француженка Жад Жоран.
Во втором раунде Жоран повалила Чочликову на настил, однако та не растерялась и применила редкий приём под названием «хруст скорпиона». Француженка не смогла ничего противопоставить этому болевому приёму на рёбра, и ей пришлось сдаться.
Права на видео принадлежат компании Bellator Sport Worldwide. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте промоушена Bellator в социальной сети «Инстаграм».
Для 24-летней Чочликовой этот бой стал первым в смешанных единоборствах. У Жоран теперь одна победа и одно поражение в MMA.
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