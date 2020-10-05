Минаков: бой Хабиб — Фергюсон уже неинтересен

Российский боец MMA Виталий Минаков поделился мнением о возможном сопернике Хабиба Нурмагомедова в его 30-м поединке.
Напомним, 29-й бой Нурмагомедов проведёт с Джастином Гэтжи. Что касается 30-го поединка, то президент UFC Дана Уайт признался, что есть планы организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном; также он отверг возможность поединка россиянина с Жоржем Сен-Пьером.
«Я тоже считал, что последним будет Сен-Пьер, не только потому, что это мечта Абдулманапа [отца Хабиба, который ушёл из жизни 3 июля], но и потому, что это просто феерический бой, не только в рамках UFC! Как минимум интерес был бы у всех.
Может быть, Дана Уайт вводит в заблуждение, идёт от логичного. Всё-таки про этот бой заявлял и сам Хабиб. Не знаю, есть ли смысл самому Уайту избегать этого поединка, может быть, он хочет этими разговорами задержать Хабиба в MMA. Оттягивает желанный поединок дальше 30-го боя. Такая своеобразная манипуляция может присутствовать.
Бой с Фергюсоном уже неинтересен. Конечно, всем тоже было бы интересно, но мало кто верит в серьёзную конкуренцию этого поединка. Тони — один из самых опасных соперников для Хабиба, но время неумолимо идёт вперёд. Видно, что он уже не сможет противостоять Хабибу, как раньше.
Кого могут поставить ещё, мне представить сложно. Мне в рамках лёгкого веса уже было бы неинтересно смотреть бой Хабиба. Он переехал вообще всех. Повторюсь, невероятный интерес носит бой с Сен-Пьером, вне своей категории. Это логично, и организация должна это сделать», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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