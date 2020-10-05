Девушка — боец UFC Аманда Рибас показала три фото в купальнике на фоне водопада
Бразильская спортсменка Аманда Рибас, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три новые фотографии. На снимках спортсменка, одетая в купальник, позирует на фоне водопада.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Аманды Рибас.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Это сделало мой день».
«Красотка! А когда примерно следующий бой?»
«Невероятно. Следующая большая звезда женских MMA».
27-летняя Рибас выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. Первый бой в UFC она провела в июне 2019 года. В последнем поединке, который состоялся в июле 2020 года, Аманда победила американку Пейдж Ванзант. На её счету 10 побед и одно поражение, в том числе 4 победы в 4 боях в UFC.
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