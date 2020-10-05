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Гурам Кутателадзе подписал контракт с UFC

Гурам Кутателадзе подписал контракт с UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Грузинский боец смешанных единоборств Гурам Кутателадзе подписал контракт с UFC. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Гурама Кутателадзе.

Гурам Кутателадзе является партнёром по команде уроженца Чеченской Республики Хамзата Чимаева. Ранее грузинский боец выступал в организации BraveFC. На счету Кутателадзе 13 поединков в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, в которых он одержал 11 побед и дважды потерпел поражение. В настоящий момент на счету Кутателадзе восемь побед подряд.

Пока неизвестно, кто станет первым соперником Кутателадзе в промоушене UFC, не сообщается также дата дебюта грузинского бойца в организации.

Кутателадзе выступает в лёгком весе.

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