Грузинский боец смешанных единоборств Гурам Кутателадзе подписал контракт с UFC. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Гурама Кутателадзе.

Гурам Кутателадзе является партнёром по команде уроженца Чеченской Республики Хамзата Чимаева. Ранее грузинский боец выступал в организации BraveFC. На счету Кутателадзе 13 поединков в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, в которых он одержал 11 побед и дважды потерпел поражение. В настоящий момент на счету Кутателадзе восемь побед подряд.



Пока неизвестно, кто станет первым соперником Кутателадзе в промоушене UFC, не сообщается также дата дебюта грузинского бойца в организации.



Кутателадзе выступает в лёгком весе.