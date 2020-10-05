Уайт: победитель боя между Корейским Зомби и Ортегой получит поединок за титул

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что победитель боя между Корейским Зомби и Брайаном Ортегой встретится с Александером Волкановски в титульном поединке.



«У Зомби настоящие задатки суперзвезды. Когда он был на пике карьеры, его призвали в армию, а затем он вернулся и устроил невероятный бой с Яиром Родригесом. Но пропустил локоть на последней секунде боя. Он сражался с травмами, ему не везло, но бой с Ортегой будет по-настоящему большим. Я рад, что он состоится. Победитель этого боя, кем бы он ни был, получит шанс на титул», — приводит слова Даны Уайта Sports Illustrsted.



Корейский Зомби не выступал в UFC с декабря 2020 года, когда он нокаутом победил Фрэнки Эдгара. Всего на счету корейского бойца 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.



Брайан Ортега не выступал в ММА с декабря 2018 года, когда проиграл в титульном поединке американцу Максу Холлоуэю.