Салихов не сможет выступить на турнире UFC в Абу-Даби из-за пневмонии

Российский боец UFC Муслим Салихов не сможет выступить на турнире UFC в Абу-Даби из-за проблем со здоровьем. У бойца обнаружена пневмония.



«Из-за пневмонии Муслим не сможет выступить», — цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.



Муслим Салихов в последний раз выходил в октагон 11 июля 2020 года на турнире UFC 251 и одержал победу над Элизеу Залески раздельным решением судей. На счету Салихова 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и дважды потерпел поражение.



Клаудио Силва в последний раз выходил в клетку 3 августа 2019 года и победил Коула Уильямса приёмом в первом раунде. В 15 боях ММА бразилец одержал 14 побед и потерпел одно поражение.