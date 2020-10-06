Леон Эдвардс отклонил вызов Стивена Томпсона

Боец UFC Леон Эдвардс отклонил вызов на бой со стороны Стивена Томпсона.



«Он был нокаутирован в позапрошлом бою. Петтис нокаутировал его один бой назад. Если я выйду в октагон с ним и побью его, то UFC не дадут мне титульный поединок сразу после этого. Мне нужно побить бойца из топ-4, чтобы биться за титул. Я закончил с такими боями, как бой с Томпсоном. Сейчас я на серии из восьми побед. Мне не нужно драться с кем-то вроде Стивена. Он ничего не сделает для моей карьеры. Он идёт на спад, а я поднимаюсь вверх. Если он одержит пару побед, то я подумаю об этом», — приводит слова Эдвардса MMAFighting.



Стивен Томпсон на данный момент занимает пятое место в рейтинге полусреднего веса. Последний раз он бился в ноябре 2019 года и победил Висенте Луке. Стивен также побеждал Хорхе Масвидаля, Рори Макдональда и Джонни Хендрикса. В 2016 и 2017 году бился за титул с Тайроном Вудли, но не завоевал пояс.

