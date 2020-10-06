Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

А. Сироткин и Деннис выступят в главном поединке турнира KOld Wars II

А. Сироткин и Деннис выступят в главном поединке турнира KOld Wars II
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Сегодня, 6 октября, состоится вечер профессионального бокса серии KOld Wars. Его главным событием станет противостояние Андрея Сироткина и Гранта Денниса. В соглавном бою вечера встретятся Алексей Евченко и Асиния Байфилд.

Трансляцию турнира KOld Wars II можно будет посмотреть на «Матч ТВ». Начало шоу запланировано на 22:25.

Полный кард турнира (результаты взвешивания):

Андрей Сироткин (73,2 кг) — Грант Деннис (73,0 кг)
Алексей Евченко (68,7 кг) — Асиния Байфилд (69,0 кг)
Даулет Даукенов (64,9 кг) — Назри Рахимов (63,5 кг)
Давид Раханаев (75,7 кг) — Иван Мурашкин (75,7 кг).

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020