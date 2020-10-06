А. Сироткин и Деннис выступят в главном поединке турнира KOld Wars II

Сегодня, 6 октября, состоится вечер профессионального бокса серии KOld Wars. Его главным событием станет противостояние Андрея Сироткина и Гранта Денниса. В соглавном бою вечера встретятся Алексей Евченко и Асиния Байфилд.

Трансляцию турнира KOld Wars II можно будет посмотреть на «Матч ТВ». Начало шоу запланировано на 22:25.

Полный кард турнира (результаты взвешивания):

Андрей Сироткин (73,2 кг) — Грант Деннис (73,0 кг)

Алексей Евченко (68,7 кг) — Асиния Байфилд (69,0 кг)

Даулет Даукенов (64,9 кг) — Назри Рахимов (63,5 кг)

Давид Раханаев (75,7 кг) — Иван Мурашкин (75,7 кг).