Видео: превью турнира по боксу KOld Wars II: А. Сироткин против Денниса
Сегодня, 6 октября, состоится вечер профессионального бокса серии KOld Wars. Его главным событием станет противостояние Андрея Сироткина и Гранта Денниса. В соглавном бою вечера встретятся Алексей Евченко и Асиния Байфилд.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеопревью турнира.
Трансляцию турнира KOld Wars II можно будет посмотреть на «Матч ТВ». Начало шоу запланировано на 22:25.
Полный кард турнира (результаты взвешивания):
Андрей Сироткин (73,2 кг) — Грант Деннис (73,0 кг)
Алексей Евченко (68,7 кг) — Асиния Байфилд (69,0 кг)
Даулет Даукенов (64,9 кг) — Назри Рахимов (63,5 кг)
Давид Раханаев (75,7 кг) — Иван Мурашкин (75,7 кг).
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