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Титульный бой UFC Усман — Бёрнс оказался под угрозой срыва

Титульный бой UFC Усман — Бёрнс оказался под угрозой срыва
Бокс/ММА / UFC 0

Титульный поединок UFC с участием обладателя пояса в полусреднем весе Камару Усмана и претендента Гилберта Бёрнса оказался под угрозой срыва. Об этом сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани.

«Как сообщили источники, 12 декабря не будет боя Камару Усмана и Гилберта Бёрнса. У поединка пока нет новой даты. Но ведутся переговоры, чтобы поставить его на январь или февраль. Усману нужно больше времени (на подготовку. — Прим. «Чемпионата»). У турнира UFC 256 пока нет главного события», — написал журналист в своём «твиттере».

33-летний Усман выступает в смешанных единоборствах с 2012 года. Последний поединок он провёл в июле 2020 года, победив Хорхе Масвидаля единогласным решением судей. Всего на его счету 17 побед и одно поражение. У Бёрнса 19 побед и три поражения.

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