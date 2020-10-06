Хабиб Нурмагомедов: готов к войне

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежее видео, в котором показано, как он готовится к поединку с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Готов к войне», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.