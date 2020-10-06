Резервист боя Нурмагомедов — Гэтжи может подраться с Фергюсоном

Бывший чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Майкл Чендлер рассказал, что может провести бой с американским бойцом MMA Тони Фергюсоном. Напомним, Чендлера назначили резервистом на титульный поединок чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи.

«Если поединок Хабиба и Гэтжи состоится и удастся устроить бой Конора [Макгрегора] и Порье, для меня останется только Фергюсон. Я не против встретиться с ним», — приводит слова Чендлера MMA Junkie.

34-летний Чендлер выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Последним соперником американца был Бенсон Хендерсон, потерпевший поражение в августе 2020 года. Всего на его счету 21 победа и пять поражений в смешанных единоборствах.