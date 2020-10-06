Экс-чемпион мира россиянин Аванесян проведёт бой с непобеждённым Келли

Российский боксёр Давид Аванесян, выступающий в полусредней весовой категории, выйдет на ринг с британцем Джошем Келли. Об этом сообщил сам Келли.

«Только что поговорил по телефону с Адамом Бутом и Эдди Хирном (промоутерами. — Прим «Чемпионата»). Следующий поединок я проведу с Давидом Аванесяном. Уже в нетерпении», — написал британец в своём «твиттере».

32-летний Аванесян, бывший чемпион мира по версии WBA, дебютировал в профессиональном боксе в 2009 году. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, победив Хосе дель Рио техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 26 побед, три поражения и одна ничья.

На счету 26-летнего Келли 11 поединков, в которых он одержал 10 побед, ещё один бой завершился вничью.