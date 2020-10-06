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Стерлинг назвал желаемые даты боя с Петром Яном

Стерлинг назвал желаемые даты боя с Петром Яном
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, заявил, что хотел бы сразиться за пояс с россиянином Петром Яном в первую или вторую неделю декабря.

«Я следующий в очереди за титулом. Я понимаю, о чём говорит [президент UFC] Дана Уайт, мол, можешь не драться, если не хочешь, ведь есть COVID-19 и всё такое.

Можно не драться, если не хочешь рисковать, но я считаю, что уже раз десять победил COVID, поэтому я готов к бою. Сейчас я просто набираю форму и надеюсь, что бой состоится в первую или вторую неделю декабря», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.

Напомним, Ян завоевал пояс в июле, после того как победил бразильца Жозе Алду на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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