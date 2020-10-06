Стерлинг назвал желаемые даты боя с Петром Яном
Американский боец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, заявил, что хотел бы сразиться за пояс с россиянином Петром Яном в первую или вторую неделю декабря.
«Я следующий в очереди за титулом. Я понимаю, о чём говорит [президент UFC] Дана Уайт, мол, можешь не драться, если не хочешь, ведь есть COVID-19 и всё такое.
Можно не драться, если не хочешь рисковать, но я считаю, что уже раз десять победил COVID, поэтому я готов к бою. Сейчас я просто набираю форму и надеюсь, что бой состоится в первую или вторую неделю декабря», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.
Напомним, Ян завоевал пояс в июле, после того как победил бразильца Жозе Алду на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
- 6 октября 2020
-
16:28
-
16:24
-
16:00
-
15:29
-
14:17
-
13:00
-
12:21
-
11:30
-
11:00
-
10:21
-
09:30
-
08:54
-
07:39
-
00:57
- 5 октября 2020
-
23:56
-
22:38
-
20:48
-
20:07
-
17:56
-
17:30
-
16:29
-
16:00
-
15:03
-
14:00
-
13:30
-
13:01
-
12:42
-
12:20
-
11:42
-
11:02
-
10:21
-
09:42
-
09:00
-
00:47
- 4 октября 2020
-
23:59
Партнерский контент