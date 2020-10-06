Видео: хронология событий легендарного боя Нурмагомедов — Макгрегор

Ровно два года назад, 6 октября 2018 года, состоялся самый успешный за всю историю UFC бой, в котором встретились россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор. «Чемпионат» подготовил видео, посвящённое хронологии событий, сопровождавших этот поединок.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.

Макгрегор первый поединок в смешанных единоборствах провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Недавно Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. Несмотря на это, стало известно, что он договорился о поединке с Порье.