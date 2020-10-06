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Стерлинг: Ян знает, что я опасный соперник. Иначе он не поехал бы в Дагестан

Стерлинг: Ян знает, что я опасный соперник. Иначе он не поехал бы в Дагестан
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг, выступающий в UFC в легчайшем весе, поделился ожиданиями от возможного поединка с обладателем пояса Петром Яном. Напомним, Стерлинг считается главным претендентом на бой с Яном, который ранее рассказывал, что уехал тренироваться в Дагестан, чтобы улучшить навыки борьбы.

«Думаю, тут есть фактор уважения. Думаю, он знает, что я опасный соперник. Иначе он не поехал бы в Дагестан.

Это будет интересный бой. Хочу увидеть, сможет ли он улучшить навыки в борьбе и в грепплинге в эти пару месяцев. Думаю, он серьёзно воспринимает меня. Я тоже серьёзно отношусь к нему и не могу уже дождаться возможности [сразиться с ним]», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.

Стерлинг назвал желаемые даты боя с Петром Яном
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