Александр Волков готовится к бою в UFC вместе с Максимом Гришиным

Российский боец UFC Александр Волков сообщил, что готовится к поединку с Уолтом Харрисом вместе с другим российским бойцом — Максимом Гришиным.



«Если вы ещё пока не знаете, или забыли, почему я тренируюсь и каждый день выкладываю сториз с тренировок, то хочу напомнить, что делаю это, потому что готовлюсь к своему бою, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби на „Бойцовском острове“. Соперником будет Уолт Харрис. Готовимся, осталось совсем немного.



Только отработали спарринги, сегодня были короткие и интенсивные раунды, отработали десять раундов. Как я сказал утром, я готовлюсь к бою. Также к бою готовится Макс Гришин, у него тоже бой 17 октября в Абу-Даби», — рассказал Александр Волков на видео в «инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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