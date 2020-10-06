Алдана прокомментировала поражение от Холли Холм

Боец UFC Ирен Алдана прокомментировала своё поражение от Холли Холм на турнире UFC Fight Island 4.



«В этом бою всё с самого начала пошло не по плану. Я хотела бы извиниться перед моим углом, потому что у меня был особенный план на бой, который я так и не смогла выполнить. С моей левой ногой было что-то не так. Нет оправданий поражению, я встретилась с лучшей версией Холли Холм. Поздравляю её с победой. Я горжусь, что могу драться с лучшими бойцами в мире. Вот так всё и бывает. В нашем виде спорта мы побеждаем и проигрываем.



Мне нужно усерднее тренироваться, чтобы стать лучше и вернуться сильнее. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Я готова двигаться дальше», — написала Ирен Алдана в своём «инстаграме».