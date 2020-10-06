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Тренер Адесаньи: бой Исраэля с Джоном Джонсом состоится

Тренер Адесаньи: бой Исраэля с Джоном Джонсом состоится
Бокс/ММА / UFC 0

Юджин Бэрман, тренер чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи, поделился мыслями о возможном поединке своего подопечного с Джоном Джонсом.

«Джон Джонс — настоящий придурок, это его сущность. Все его разговоры — просто спекуляции. Исраэль собирается подраться с ним. Он получает благословение от своей команды и своих тренеров. Неважно, будет Джонс выступать в полутяжёлом весе или в тяжёлом, победит он или проиграет в следующих боях, Исраэль серьёзно настроен на этот бой. Их бой точно состоится, просто пока никто не знает когда. Если мы проведём этот поединок в ближайшие полгода, то я буду очень рад», — приводит слова Бэрмана MMAFighting.

Ранее Адесанья провёл бой с Пауло Костой. Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз — в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.

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