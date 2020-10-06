Австралийского бойца UFC осудили на 22 месяца тюрьмы
Австралийский боец UFC, выступающий в тяжёлом весе Бенджамин Сосоли был осуждён на 22 месяца тюрьмы за драку в баре Мельбурна в сентябре 2019 года, сообщает MMAFighting. Как сообщает источник, Сосоли работал охранником в баре. У бойца случился конфликт с нетрезвым посетителем, которого уже дважды выводили из заведения. В итоге Сосоли ударил дебошира, мужчина потерял сознание. Врачи диагностировали у него перелом челюсти.
Судья признал поведение Сосоли неадекватным относительно ситуации и приговорил бойца к 22 месяцам тюремного заключения. Сообщается, что 11 месяцев боец уже отсидел.
Последний поединок в UFC Бен Сосоли провёл 23 февраля 2020 года, проиграв нокаутом в первом раунде Маркосу Рожерио.
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