«Был готов отправиться в тюрьму, но не проиграть». Хабиб вспомнил победу над Конором

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил победу над экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором, которая состоялась ровно два года назад, 6 октября 2018 года.
«Вы, парни, должны помнить этот день как день сокрушения.
В тот вечер я был готов отправиться в тюрьму, но в любом случае не проиграть. Менталитет чемпиона», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «твиттере».
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
Макгрегор первый поединок в смешанных единоборствах провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Недавно Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. Несмотря на это, стало известно, что он договорился о поединке с Порье.
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