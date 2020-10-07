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Хабиб — о победе над Конором: пара горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников

Хабиб — о победе над Конором: пара горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вспомнил победу над экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Это был просто бизнес для него, но не для меня.

Это был вечер, когда разлетелись маски и пара горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.

Макгрегор первый поединок в смешанных единоборствах провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Недавно Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. Несмотря на это, стало известно, что он договорился о поединке с Порье.

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