А. Сироткин нокаутировал британца Денниса в главном бою турнира KOld Wars II

Сегодня, 6 октября, состоялся вечер профессионального бокса серии KOld Wars. Его главным событием стало противостояние Андрея Сироткина и Гранта Денниса. В соглавном бою вечера встретились Алексей Евченко и Асиния Байфилд.



Бой Сироткина и Денниса продлился восемь раундов и закончился победой российского боксёра нокаутом. Соглавный поединок между Алексеем Евченко и Асининей Байфилд закончился ничеынй исходом — судьи не смогли определить победителя противостояния.

Результаты турнира:



Андрей Сироткин (73,2 кг) — Грант Деннис (73,0 кг) — победа Сироткина нокаутом в восьмом раунде

Алексей Евченко (68,7 кг) — Асиния Байфилд (69,0 кг) — ничья

Даулет Даукенов (64,9 кг) — Назри Рахимов (63,5 кг) — победа Даукенова единогласным решением судей

Давид Раханаев (75,7 кг) — Иван Мурашкин (75,7 кг) — победа Мурашкина раздельным решением судей.