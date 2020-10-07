Видео: победа А. Сироткина нокаутом в главном бою KOld Wars II

Вчера, 6 октября, состоялся вечер профессионального бокса серии KOld Wars. Его главным событием стало противостояние Андрея Сироткина и Гранта Денниса. Бой Сироткина и Денниса продлился восемь раундов и закончился победой российского боксёра нокаутом.
В соглавном бою вечера встретились Алексей Евченко и Асиния Байфилд. Этот поединок закончился ничейным исходом — судьи не смогли определить победителя противостояния.
Результаты турнира:
Андрей Сироткин (73,2 кг) — Грант Деннис (73,0 кг) — победа Сироткина нокаутом в восьмом раунде
Алексей Евченко (68,7 кг) — Асиния Байфилд (69,0 кг) — ничья
Даулет Даукенов (64,9 кг) — Назри Рахимов (63,5 кг) — победа Даукенова единогласным решением судей
Давид Раханаев (75,7 кг) — Иван Мурашкин (75,7 кг) — победа Мурашкина раздельным решением судей.
- 7 октября 2020
-
10:37
-
10:00
-
09:32
-
09:00
-
00:08
-
00:03
- 6 октября 2020
-
22:43
-
22:08
-
20:01
-
18:59
-
17:34
-
16:28
-
16:24
-
16:00
-
15:29
-
14:17
-
13:00
-
12:21
-
11:30
-
11:00
-
10:21
-
09:30
-
08:54
-
07:39
-
00:57
- 5 октября 2020
-
23:56
-
22:38
-
20:48
-
20:07
-
17:56
-
17:30
-
16:29
-
16:00
-
15:03
-
14:00