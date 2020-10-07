Девушка — боец UFC Рэйчел Остович показала 2 фото в откровенном наряде

Американская спортсменка Рэйчел Остович, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две новые фотографии. На снимках спортсменка, одетая в откровенный наряд, позирует перед камерой.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Рэйчел Остович.
Пользователи оценили красоту Остович. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту спортсменки.
«О боже!»
«Великолепна!»
«Какая красавица!»
29-летняя Остович выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. Её последней соперницей была американка Пейдж Ванзант, одержавшая победу в поединке, состоявшемся на турнире UFC в январе 2019 года. Всего на счету Рэйчел девять поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала четыре победы и потерпела пять поражений.
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