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Валерия Гай Германика: сняли классный фильм про Саню Емельяненко. Такого мяса вы не ждали

Валерия Гай Германика: сняли классный фильм про Саню Емельяненко. Такого мяса вы не ждали
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Известный российский кинорежиссёр Валерия Гай Германика рассказала, что сняла кинофильм о бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко. Она намекнула, что эта картина окажется интереснее её сериала «Школа» о жизни подростков.

«Мы сняли классный фильм про Саню Емельяненко. Это будет кровь, огонь и любовь.

Такого мяса вы от меня не ждали. «Школа» — это просто детский лепет», — рассказала режиссёр в интервью YouTube-каналу «Дымоходик».

Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл на номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), который состоялся в Сочи 24 июля. Россиянин проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову, который нокаутировал соперника в третьем раунде.

Бывшему промоутеру А. Емельяненко дали 10 лет тюрьмы за сбыт наркотиков
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