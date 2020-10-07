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«Иди в свой чёртов зал!» Пётр Ян и Стерлинг обменялись сообщениями в «Твиттере»

«Иди в свой чёртов зал!» Пётр Ян и Стерлинг обменялись сообщениями в «Твиттере»
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян и претендент на пояс американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг обменялись сообщениями в «Твиттере». Напомним, Стерлинг считается главным претендентом на бой с Яном, который ранее рассказывал, что уехал тренироваться в Дагестан, чтобы улучшить навыки борьбы.

«Я свободен на эту дату (12 декабря. — Прим. «Чемпионата»). Пётр Ян, что там у тебя запланировано?» — спросил Стерлинг в своём «твиттере».

«Я слышал, что у UFC другие планы. Бой откладывается не из-за меня. Тебе стоит беспокоиться», — ответил ему Ян.

«Единственный, кто переживает, — парень, который прячется в Дагестане. Иди бороться в свой чёртов зал!» — добавил американец.

Стерлинг: Ян знает, что я опасный соперник. Иначе он не поехал бы в Дагестан
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