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«Хочется знать, что кто-то сильнее и умнее позаботится обо мне». Бузова поздравила Путина

«Хочется знать, что кто-то сильнее и умнее позаботится обо мне». Бузова поздравила Путина
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила с днём рождения президента России Владимира Путина. Сегодня, 7 октября, Путину исполнилось 68 лет.

Напомним, ранее Бузова выступила с новой идеей реалити-шоу, в котором боксёры должны сражаться с блогерами.

«Владимир Владимирович, я благодарна вам за то, что поддерживаете культуру и спорт, даёте возможность молодёжи развиваться. Я девушка, и мне иногда бывает страшно, и хочется быть уверенной, что кто-то более сильный и умный обо мне позаботится.

В своей стране мне комфортно и хорошо. Для меня вы образец силы и мужества, и я стану ещё сильнее и буду совершенствовать в этом других.

С днём рождения, Владимир Владимирович! Здоровья, счастья и любви», — сказала Бузова в видео, размещённом в «инстаграме» генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва.

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