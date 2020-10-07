Актёр Епифанцев назвал А. Емельяненко маленьким обиженным мальчиком

Известный российский актёр Владимир Епифанцев рассказал об отношении к бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко. Напомним, Емельяненко после поражения от Магомеда Исмаилова 24 июля крайне редко появляется в публичном пространстве.

«Он [Емельяненко] как маленький обиженный мальчик, который всё время защищается. Когда боец уже до поединка начинает защищаться и всё воспринимает на свой счёт, видит подвох и наезд в каждом вопросе, оправдывается и огрызается, он сам себя разрушает.

Голова неспокойна, а перед боем она должна быть трезвой. Спортсмены же себя опьяняют ненужными гормонами, дырявят свой энергетический щит. Моё убеждение, что так они проигрывают до боя, когда ругаются», — сказал Епифанцев в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».