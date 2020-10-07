Эдвардс отказался от боя с Чимаевым в UFC

Американский боец смешанных единоборств Леон Эдвардс отказался выходить в октагон со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Напомним, Эдвардс занимает третье место в рейтинге бойцов полусреднего веса, Чимаев отсутствует в классификации.

«Если не ошибаюсь, у Чимаева только один бой в полусреднем весе, причём с легковесом. Трудно судить только по этому поединку. Когда он бросает мне вызов, я даже не обращаю на это внимания. Не придаю этому значения.

Он должен побить хоть кого-то из топ-25, прежде чем идти и сразу же драться с третьим номером рейтинга. Я поражаюсь ММА-сообществу. Можно скормить им что угодно, и они обязательно купятся на это. Ничего не попишешь», — цитирует Эдвардса MMA Fighting.

Напомним, ранее Чимаев сообщил, что ему дали главный бой на одном из турниров UFC. При этом он не сказал, когда состоится поединок, и не назвал имени соперника, хотя и поблагодарил президента промоушена Дану Уайта за то, что тот сдержал слово. Вскоре после этого Уайт подтвердил, что бой Чимаева на следующем турнире UFC станет главным событием вечера. Функционер подтвердил также, что схватка будет пятираундовой, а соперником будет кто-то из топ-15.