Экс-боец UFC Артём Лобов призвал изменить контракты в MMA

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, ранее выступавший в UFC, порассуждал на тему контрактов в MMA-промоушенах. По его мнению, бойцы фактически ничего не получают от того, что подписывают соглашение с тем или иным промоушеном.
«Современные контракты ничего не дают бойцам. Они лишь запрещают участвовать в боях где-либо ещё без какой-либо компенсации.
Надо менять контракты. Сейчас они слишком односторонние. Промоутер может уволить бойца когда угодно, причём без компенсации. Новые контракты должны включать число боёв в год, компенсацию за невозможность провести эти бои и компенсацию за досрочный разрыв контракта», — написал Лобов в своём «твиттере».
34-летний Лобов провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений, один бой завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся. В настоящее время он выступает в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, где у него две победы и одно поражение.
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